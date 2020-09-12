شكرا لقرائتكم خبر عن رقمان مميزان لأوباميانج في افتتاحية الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الجابوني أوباميانج في تسجيل الهدف الثالث لفريقه أرسنال في شباك فولهام، في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بثلاثية نظيفة، في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحقق رقمًا مميزًا له في البطولة.
وجاء هدف أوباميانج اليوم عند الدقيقة 57، وهو الهدف الـ55 للاعب في مشواره ببطولة البريميرليج منذ ظهوره الأول مع الجانرز.
وأصبح أوباميانج أول لاعب من أرسنال يسجل في الجولة الأولى في موسمين متتاليين، منذ روبرت بيريز في موسمي (2003- 2004) و(2004- 2005).
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