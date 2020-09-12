شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي النجم الساحلي التونسي إصابة محمد أمين بن عمر، وياسين الشيخاوي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بفيروس كورونا، بعدما ثبتت إيجابية العينة الأخيرة التي أجراها اللاعبين.

ويحظى أمين بن عمر والشيخاوي، بشعبية ونجومية كبيرة في صفوف النجم الرياضي الساحلي والمنتخب التونسي، باعتبارهما من العناصر الأساسية.

ويخضع الاعبان للعزل وفقًا للبرتوكول الصحي، والحصول على العلاج المناسب خلال فترة العزل وسيغيبا عن الفريق مدة لن تقل عن 10 أيام.