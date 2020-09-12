شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يقدم إكرامي في مؤتمر صحفي خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مسئوولو نادي بيراميدز، إقامة مؤتمر صحفي لتقديم شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الذي تم التعاقد معه لمدة 3 مواسم خلال ايام، بعدما أعلن النادي عن صفقة انضمام رمضان صبحي لاعب الوسط المهاجم.

ومن المنتظر أن ينضم إكرامي للتدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة إجازته التي يقضيها في الساحل الشمالي، ورفض إكرامي الحديث عن تفاصيل انتقاله إلى بيراميدز حتى يحدد التفاصيل في المؤتمر الصحفي بعد الاتفاق مع مسئوولي النادي.