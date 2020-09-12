شكرا لقرائتكم خبر عن كباتن الزمالك يجتمعون باللاعبين لتعديل المسار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرس الثلاثي محمود عبدالرحيم جنش، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وحازم إمام، كباتن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع باقي اللاعبين بالفريق، على هامش المران، أمس الجمعة، تعاهدوا فيها على مصالحة الجماهير، واستعادة الانتصارات، خصوصًا بعد التعادل «3-3» مع سموحة في المباراة الأخيرة.

وطالب الثلاثي اللاعبين بضرورة طي صفحة الماضي، وتحديدًا مباراة سموحة التي سقط فيها الفريق في فخ التعادل بغرابة شديدة، وبأخطاء ساذجة، حتى لا يؤثر ذلك على نتائج المباريات المقبلة.

وتعاهد لاعبو الزمالك على استعادة الانتصارات بداية من مباراة الإنتاج الحربي، المقررة غدًا الأحد.