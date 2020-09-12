شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في رحيل صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تقدم السويسري رنيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بطلب إلى لجنة التخطيط ومجلس الإدارة عن طريق مدير الكرة، أبلغه فيه بعدم رغبته في اسمرار صالح جمعة لاعب الفريق، بعد تكرار أزماته وأخطاءه خلال الفترة الماضية.

وأعلن فايلر، بشكل قاطع ونهائي ضرورة رحيل اللاعب وعدم قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل، مطالبا إدارة التسويق بعرضه للبيع أو إعارته لأي ناد آخر نهاية الموسم الجاري.