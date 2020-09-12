شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في رحيل صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن تقدم السويسري رنيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بطلب إلى لجنة التخطيط ومجلس الإدارة عن طريق مدير الكرة، أبلغه فيه بعدم رغبته في اسمرار صالح جمعة لاعب الفريق، بعد تكرار أزماته وأخطاءه خلال الفترة الماضية.
وأعلن فايلر، بشكل قاطع ونهائي ضرورة رحيل اللاعب وعدم قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل، مطالبا إدارة التسويق بعرضه للبيع أو إعارته لأي ناد آخر نهاية الموسم الجاري.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
100,708
-
تعافي
82,473
-
وفيات
5,607
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في رحيل صالح جمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.