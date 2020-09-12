شكرا لقرائتكم خبر عن حقق 23 لقبًا ونال جائزة الأفضل ‏في أفريقيا‏.. ‏14 معلومة عن الراحل عزمي مجاهد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت، عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وأحد أبرز نجوم الفريق ومنتخب مصر في لعبة الكرة الطائرة سابقا.

ونرصد في السطور التالية أبرز 14 معلومات عن الراحل عزمي مجاهد.

لعب عزمي مجاهد بصفوف فريق نادي الزمالك للكرة الطائرة على مدار 16 عاماً، وحمل شارة قيادة الفريق ومنتخب مصر أيضاً.

حقق عزمي مجاهد 23 لقباً مع الزمالك ومنتخب مصر خلال مسيرته الرياضية بلعبة كرة الطائرة.

نال مجاهد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا للكرة الطائرة في عام 1974، وأفضل لاعب طائرة في مصر خلال 5 مناسبات.

شارك مع منتخب مصر في كأس العالم للطائرة في عام 1975، بالإضافة إلى المشاركة في دورتين أولمبيتين.

شغل عدة مناصب فنية خاصة بكرة الطائرة في عدة أندية على رأسها الزمالك.

شغل منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في مجلس كمال درويش من عام 1997 وحتى 2005.

تقلد منصب مدير المركز الاعلامي باتحاد الكرة المصري والمتحدث الرسمي، فضلاً عن منصب مدير إدارة المتابعة بالجبلاية حتى وفاته.

تم اختياره ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عن عام 1978.

لعب نجله أمير عزمي مجاهد لصفوف الزمالك كما شغل منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للفريق في ولاية السويسري جروس.

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عمل عزمي مجاهد مقدما لبرامج سياسية عديدة على مدار السنوات الأخيرة في ماسبيرو وقناتي العاصمة والرافدين.

تميز مجاهد بأرائه الوطنية الشجاعة ودفاعه عن الوطن وجيش مصر خلال ظهوره الإعلامي.

أعلن عن نيته للترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة خلال تصريحات تليفزيونية في الشهور القليلة الماضية.

حصل مجاهد على العديد من الأوسمة الرياضية من رئاسة الجمهورية، من خلال تتويجاته مع الزمالك ومنتخب مصر لاعباً ومدرباً.

كانت أخر تصريحاته المثيرة قبل أسابيع قليلة على شاشة قناة «Ten» وأشار خلالها إلى أن فاروق جعفر نجم الزمالك عاشق للأهلي وينتمي للنادي الأحمر، كذلك أكد أن ثابت البطل نجم الأهلي السابق قد بدأ مسيرته داخل النادي الأبيض.