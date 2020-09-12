شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر: سأرد على المشككين في انضمامي إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، وأحد الصفقات الجديدة التي أعلن عنها النادي الأهلي للانضمام إلى صفوف الفريق في الموسم المقبل، أنه سيرد على كل من شكك في قدراته وإمكانياته بالانضمام للقلعة الحمراء في الملعب وخلال المباريات الرسمية.

وقال طاهر، خلال جلسة ودية مع زملائه قبل خوض مران المقاولون العرب، إنه لا ينظر إلى الانتقادات التي تعرض لها بعد انضمامه للأهلي، لافتا إلى أن كل تركيزه مع المقاولون العرب من أجل إنهاء البطولة في مركز متقدم وبعدها سيركز مع الفريق الأحمر.