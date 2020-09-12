شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر عن سبب عدم عودة نشاط كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، استيائه من مماطلة الاتحاد المصري لكرة اليد، ووزارة الشباب والرياضة، في عدم عودة بطولة دوري كرة اليد هذا الموسم واستكماله أسوة بباقي الدوريات في كافة الألعاب.
وطالبت إدارة القلعة البيضاء، وزارة الشباب والرياضة وإدارة اتحاد اليد بتفسير وتقديم سبب مقنع لعدم استكمال الدوري هذا الموسم مثل السلة والطائرة والقدم.
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