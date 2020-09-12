شكرا لقرائتكم خبر عن ﻿الزمالك عن ضم صالح جمعة: لن نفعل مثلما فعل الأهلي مع كهربا.. نحترم التعاقدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مسؤولو نادي الزمالك وجود أي مفاوضات مع صالح جمعة لاعب النادي الأهلي لضمه صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل.

وقال مصدر ممطلع داخل القلعة البيضاء في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، لم ولن نتفاوض مع صالح جمعة لاعب الأهلي احتراما لتعاقده مع ناديه ووجود عقد بينه وبين الأهلي.

وتابع المصدر: «لن نفعل مثلما فعل الأهلي وفاوض كهربا وحرضه على الهروب رغم ارتباطه بعقد 4 مواسم مع الزمالك».

وأكد مسؤولو القلعة البيضاء أنه في حالة استغناء الأهلي عن صالح جمعة ورحيله مجانا عن ناديه، في هذه الحالة فقط من الممكن أن نتحدث عن إمكانية ضمه من عدمها وفقا لرؤية وقرار إدارة الكرة والمدير الفني.

وكان «جمعة» قد ألقي القبض عليه، صباح الجمعة بعد تصادمه بسيارتي ملاكى في منطقة الزمالك، ليتم إحالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقواله في حضور محاميه، إذ أقر بارتكابه الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة في يده، مؤكدًا أنه لم يقصد ولم يتعمد ارتكاب الواقعة، وتعهد أمام مالكي السيارتين بالتكفل بكل المصاريف المالية لإصلاح سيارتيهما، ليتم إخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه.

ولم يخرج «جمعة» من القسم، رغم قرار إخلاء سبيله في تلك القضية، إذ بعد الكشف على سجله تم اكتشاف أنه مطلوب على ذمة قضيتين أخرتين، أولهما دهس شاب بسيارته في منطقة الجيزة خلال شهر مارس الماضي، والثانية هي قضية مرفوعة ضده من زوجته.

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