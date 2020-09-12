«البدري» يطالب جهازه المعاون بعدم التدخل في مفاوضات تمديد الدوليين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، من جهازه المعاون عدم التدخل في مفاوضات اللاعبين الدوليين مع أنديتهم، باعتبار أن جهاز المنتخب الوطني ليس طرفًا في استمرار لاعب بناديه أو رحيه إلى ناد آخر.
وشدد «البدري» على ضرورة التركيز في استعدادات المنتخب الوطني ومباريات الدوري الممتاز لاختيار أفضل العناصر التي سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة.
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