شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» و«الشيخ» يستعدان للاتحاد السكندري في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض ثلاثي النادي الأهلى مروان محسن وأحمد الشيخ ومحمود عبدالمنعم «كهربا» وصلة تدريبات بدنية في صالة الجيم استعدادًا لمواجهة فريق الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل، على ملعب برج العرب في إطار منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى قد تكون مباراة حسم التتويج بلقب الدوري.

ويسعى المارد الأحمر لاقتناص اللقب قبل 7 جولات من النهاية بعدما رفع رصيده إلى النقطة 71 في الصدارة، للاحتفاظ بالدرع للموسم الخامس على التوالى والـ 42 في تاريخ الأهلى.

وبات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه على الإسماعيلي، أمس الجمعة، بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسميًا قبل مباراته أمام الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل، في الجولة الـ27 للدوري الممتاز.