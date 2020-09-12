شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يوجه رسالة قوية لخماسي ناشئين الزمالك بعد إخفاق سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع مجموعة اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم إلى الفريق الأول خلال الفترة الماضية .

ووجه «كارتيرون» رسالة إلى الناشئين أسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وياسين مرعي وحسام أشرف الذين شاركوا أمام سموحة مؤكدًا ثقته فيهم وطالبهم بعدم الاستماع للسوشيال ميديا والشائعات التي تطاردهم منذ نهاية المباراة.

وابلغ «كارتيرون» خماسي الناشئين استمرارهم مع الفريق ومنحهم الفرصة كاملة لإثبات وجودهم والرد على المشككين.