شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» يستقر على الاستغناء عن صالح جمعة بعد انتهاء أزمته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علمت «المصري اليوم»، من مصادر داخل النادي الأهلي، أن لجنة التخطيط قررت، السبت، الاستغناء عن صالح جمعة، لاعب الفريق الكروي الأول للنادي، عقب انتهاء أزمة احتجازه في أحد اقسام الشرطة عقب حادث تصادم تعرضت له سيارته.

وأضافت المصادر لـ«المصري اليوم» أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، ناقشت ملف اللاعب واستقرت على الاستغناء عن صالح جمعة، بعد انتهاء أزمته التي يمر بها، وترحيله إلى نيابة الجيزة للتأكد من عدم وجود أحكام قضائية صدرت ضده.

ووفقًا لمصدر داخل القلعة الحمراء، فإن النادي الأهلي سيقف بجوار اللاعب حتى انتهاء أزمته، لكن سيكون هناك صعوبة في استمراره مع الفريق في ظل أزمته مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني، بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي.

وأكدت المصادر أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طالب بتقرير مفصل عن أزمة صالح جمعة، وعرضها عليه خلال ساعات، مع استمرار دعم اللاعب في أزمته، وتوفير كافة الوسائل المتاحة لدعمه.

وصباح اليوم السبت، وصل صالح جمعة، إلى سرايا نادي قسم الجيزة، لاتهامه بواقعة سير أخرى غير التي اتهم بها بحي الزمالك، والتي أسفرت عن تهشم سيارتين ملاكي.

وكانت النيابة العامة، أخلت سبيل «جمعة» بكفالة 5 آلاف جنيه، وزوجته بضمان محل إقامتها، في واقعة تصادم اللاعب بسيارتي ملاكي في منطقة الزمالك، إلا أنه اللاعب لم يُخلَ سبيله.

وبالفحص تبين قيادة اللاعب سيارة باسم شقيقه عبدالله جمعة، لاعب الزمالك، وأن رخصتي السير والقيادة منتهيتان.

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ويذكر أن صالح جمعه تسبب في مارس الماضي بحادث مروري آخر، وكانت نيابة الجيزة، أمرت باستدعاء صالح جمعة، لسماع أقواله بشأن البلاغ المقدم ضده من قبل عامل بأحد المنشآت السياحية، متهمًا إياه بإصابته عن طريق الخطأ، إذ أطاح به بسيارته الملاكي، لدى خروجه من عمله على كورنيش النيل.

ويأتي ذلك، بعدما تسلمت النيابة تحريات أجهزة الأمن التي أفادت بصحة حدوث الواقعة، وأن لاعب الكرة المتسبب في الإصابات التي لحقت بمقدم البلاغ عمرو محمد خليل، والتي أوضحتها التقارير الطبية لأحد المستشفيات، بأنه أصيب بكدمات بأنحاء متفرقة من الجسد، واستدعت إصابته بالأنف لإجراء عملية جراحية.