شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من كريم فؤاد بعد التفاوض مع إنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقترب مسؤولو النادى الأهلي من الحصول على خدمات كريم فؤاد، لاعب إنبي والمعار من صفوف فريق النجوم، وذلك بعدما أبدي النادى البترولي موافقته على الاستغناء عن اللاعب لصالح القلعة الحمراء في ظل تمسك اللاعب بالرحيل عن النادى البترولي.

ويرغب إنبي في الحصول على مبلغ مالي بالإضافة إلى الحصول على خدمات محمد شريف، لاعب الأهلي، والمعار حاليًا للفريق البترولي، من أجل التنازل عن خدمات كريم فؤاد.

وبالرغم من تمسك الجهاز الفنى لنادى إنبي، بقيادة حلمي طولان، بخدمات اللاعب، لكن في حال رغبته في الرحيل، سيتم عرض شروط الفريق البترولي على الأهلي، بالاتفاق مع النجوم الذي يملك عقد اللاعب، وحصل الأهلي على موافقة كريم فؤاد ونادي النجوم، ويسعى للحصول على موافقة إنبي من أجل الحصول على اللاعب.

ويعتبر كريم فؤاد من العناصر الاساسية التي يسعي النادى الاهلي للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم الجبهه اليمنى بعد رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم إلى نادى بيراميدز.