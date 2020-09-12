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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لاكازيت: أشعر بسعادة كبيرة لوجودي مع آرسنال وأريد الفوز بالألقاب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
أشار مهاجم آرسنال، ألكسندر لاكازيت إلى أن الجميع يمتلك طموح كبير لتحقيق الإنجازات مع الغانرز وذلك بعد الفوز 3-0 على فولهام بالجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وصرح لاكازيت لشبكة "بي بي سي": "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي مع هذا النادي، فقط الصحافة وبعض الأشخاص هم من يدعون غير ذلك، أريد المشاركة في المباريات والفوز بالألقاب، علينا أن نركز ونكون أكثر شراسة مع الكرة وبدونها وتطوير أدائنا في المباريات المقبلة".
وأضاف: "طلب منا أرتيتا أن نكون مثاليين، عملنا بجد خلال الأسبوع الماضي من أجل هذه النوع من المباريات بسبب صعوبتها، كانت أفضل طريقة نبدأ بها هذا الموسم، أردنا الفوز والحفاظ على شباكنا نظيفة وتطبيق ما طلبه منا المدرب، الجميع سعداء".
وختم لاكازيت: "يمتلك الجميع طموحاً كبيراً لتحقيق إنجازات رائعة مع آرسنال، ومن جانبي أريد مساعدة الفريق ليكون في القمة".
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