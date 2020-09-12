البريمرليغ: ارسنال يفتتح الموسم الكروي بثلاثية نظيفة في مرمى فولهام‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

ضمن فعاليات الجولة الاولى من منافسات الدوري الانكليزي الممتاز " البريمرليغ "، افتتح نادي ارسنال الموسم الجديد بفوز كبير ومستحق وبواقع 3-0 امام ​فولهام​ وقدم ابناء المدرب ميكيل ارتيتا مباراة هجومية ومتزنة دفاعياً ليحرز الغانرز 3 نقاط ثمينة في مشوارهم المحلي.

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وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي الغانرز حيث ضغطوا بقوة على مرمى فولهام وتحصّل غرانيت تشاكا على فرصة مميزة ولكن تسديدة السويسري تصدى لها دفاع فولهام ببراعة كبيرة وحاول البرازيلي ​ويليان​ متابعتها ولكن الحارس ماريك روداك نجح في التصدي له ببراعة كبيرة، وفي الدقيقة 9 تمكن الكساندر لاغازيت من خطف هدف سريع لارسنال بعد متابعة جميلة وواصل ابناء المدرب ميكيل ارتيتا ضغطهم الكبير واهدر محمد النني فرصة خطرة بعد تسديدة قوية علّت العارضة وبدوره اهدر غرانيت تشاكا فرصة مماثلة ليفشل في خطف هدف ثاني في اللقاء، ولم ينجح لاعبو فولهام من القيام بأي ردة فعل تذكر حيث فشلوا في مواجهة الضغط الهجومي للمدفعجية وحرم القائم ويليان من هدف محقق بعد ضربة حرة رائعة ارتطمت بالقائم وواصل لاعبو الغانرز ضغطهم المستمر وتصدى الحارس روداك لمحاولة خطيرة من بيار ايمريك اوباماينغ ليحرمه من هدف محقق لينتهي هذا الشوط بتفوق ارسنال وبواقع 1-0.

وبدأ الشوط الثاني بطريقة قوية من قبل لاعبي الغانرز حيث تمكن المدافع غابرييل من خطف هدف ثاني للمدفعجية برأسية جميلة على اثر ركلة ركنية من ويليان وبعدها حاول أصحاب الارض الرد بسرعة في محاولة لتقليص الفارق ولكن تسديدة ابو بكر كامارا مرت بمحاذاة القائم، وفي الدقيقة 57 تمكن اوباماينغ من خطف هدف ثالث للغانرز بعد تسديدة رائعة وتمريرة متقنة من ويليان، وبعدها لجأ مدرب فولهام سكوت باركر الى اجراء تبديلات سريعة في صفوف فريقه من اجل تحسين المردود من اجل تجنب هزيمة ثقيلة اكثر وقدم ابناء المدرب ارتيتا اداء هجومي ودفاعي مميزين نجحوا من خلاله من الحدّ من خطورة لاعبي الخصم بشكل كبير حيث غابت خطورة أصحاب الارض بشكل كبير، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة اهدر اوباماينغ فرصة ذهبية امام مرمى فولهام بعد ان تصدى له دفاع الخصم في اللحظة الاخيرة وبدوره لم ينجح ابناء المدرب باركر من القيام بأي ردة فعل في اللقاء لتنتهي المباراة بفوز ارسنال وبواقع 3-0.