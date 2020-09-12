نيفين: ثلاثي تشيلسي مخيف للغاية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

أعرب اللاعب السابق بات نيفين عن اعتقاده بأن فكرة اصطفاف كريستيان ​بوليسيتش​ جنبًا إلى جنب مع تيمو ​فيرنر​ وكاي ​هافيرتز​ ل​تشيلسي​ هي فكرة "مخيفة" لمنافسي الدوري الإنكليزي الممتاز.

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وقال نيفين: "سوف يتألق تشيلسي. لا يتعلق الأمر فقط بحقيقة إنفاقهم للمال، بل هي الطريقة التي قاموا بها، فوجود تيمو فيرنر وكاي هافيرتز مع كريستيان بوليسيتش أمر مخيف نوعًا ما، ولكن ربما يكون أكثر في المواسم الثلاثة أو الأربعة المقبلة بدلاً من هذا لأنهم سيحتاجون إلى الاستقرار".

وأضاف: "لذا، يبدون بحالة جيدة. يعلم الجميع أن مشكلتهم كانت دفاعية، وقد يظل مركز قلب الدفاع كذلك".