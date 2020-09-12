كراوتش: بايل مناسب جدا لمناشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

أشار الدولي الإنكليزي السابق بيتر ​كراوتش​ إلى أن انتقال اللاعب غاريث بايل سيكون "مثاليًا" ل​مانشستر يونايتد​ إذا فشلوا في إبرام صفقة للتعاقد مع جادون سانشو هذا الصيف.

وقال كراوتش: "أستطيع أن أرى غاريث بايل في مانشستر يونايتد. قد يبدو هذا وكأنه نوع النادي الذي يناسبه، وربما يعيده للفوز بالألقاب".

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وأضاف: "لا يوجد العديد من الأندية في العالم التي يمكنها دفع راتبه، لكن مانشستر يونايتد قد يكون واحدًا منهم وسيكون له تأثير فوري إذا ذهب إلى هناك".

وتابع: "لست متأكدًا من جهودهم للتوقيع مع جادون سانشو، لكن بايل سيكون خيارًا لهم وإذا كان متاحًا على سبيل الإعارة، فسيكون توقيعًا رائعًا لأي ناد".