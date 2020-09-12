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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كراوتش: بايل مناسب جدا لمناشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020
أشار الدولي الإنكليزي السابق بيتر كراوتش إلى أن انتقال اللاعب غاريث بايل سيكون "مثاليًا" لمانشستر يونايتد إذا فشلوا في إبرام صفقة للتعاقد مع جادون سانشو هذا الصيف.
وقال كراوتش: "أستطيع أن أرى غاريث بايل في مانشستر يونايتد. قد يبدو هذا وكأنه نوع النادي الذي يناسبه، وربما يعيده للفوز بالألقاب".
وأضاف: "لا يوجد العديد من الأندية في العالم التي يمكنها دفع راتبه، لكن مانشستر يونايتد قد يكون واحدًا منهم وسيكون له تأثير فوري إذا ذهب إلى هناك".
وتابع: "لست متأكدًا من جهودهم للتوقيع مع جادون سانشو، لكن بايل سيكون خيارًا لهم وإذا كان متاحًا على سبيل الإعارة، فسيكون توقيعًا رائعًا لأي ناد".
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