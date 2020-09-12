شكرا لقرائتكم المقاصة: 3 مليون دولار سعر رحيل محمد إبراهيم فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق، هو أفضل صانع ألعاب فى مصر فى الوقت الحالى، مضيفاً فى تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أن العروض المرتقبة يجب أن تراعى قيمة محمد إبراهيم، قائلا: محمد إبراهيم أحسن صانع ألعاب فى مصر حالياً، وعندما يتم طلبه من الأندية فهذا معناه أنك تنتزع القلب من جسد مصر المقاصة ويجب أن يتم تقديره بثمن كبير.

وأضاف: العروض حتى الآن لم ترتقى إلى درجة العروض الرسمية ومن وجهة نظري الشخصية بعيداً عن المقاصة، لن يقل سعر محمد ابراهيم عن 3 مليون دولار أى ما يعادل 45 مليون جنية والأمر قابل للتفاوض.

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واصل: الكيميا ماشية مع إيهاب جلال فى المقاصة، هو ما أوصلنا للعب فى أفريقيا بعد الوصول إلى المركز الثانى، جلال عاد إلى بيته وهو بمثابة الإبن البار للنادى، وقادر على اختيار أفضل طريقة لعب للفريق، وعلى دراية بكل جديد فى التدريب ، داخلين على المركز الخامس فى الجدول ونطمح إلى المربع الذهبى، ونتمنى استمرار إيهاب جلال فى الموسم الجديد، ولدينا رغبة كبيرة فى الإبقاء عليه رغم المغريت الكثيرة التى عرضت عليه وهو معذور فى هذا الأمر ونتمنى له كل التوفيق.

اختتم بكري سليم تصريحاته قائلا " سمعت عن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال لكن ليس لدى معلومة مؤكدة بهذا الشأن، الأزمة المادية أثرت على جميع الفرق وليس مصر المقاصة فقط، وسنمر من تلك الأزمة بسلام والمقاصة لن يبخس حق لاعبيه".