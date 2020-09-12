شكرا لقرائتكم اجتماع بين مسئولى الأهلي وفايلر لتفعيل عقد التجديد أول أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم "الخليج 365" أن عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع القلعة الحمراء يتضمن بند يمنح المدرب السويسري فسخ العقد بدون أي التزامات أو دفع أي شروط جزائية في الفترة من 1 أكتوبر إلى 10 أكتوبر المقبل ، كما يمنح هذا الشرط الأهلي الحق في الاستغناء عن خدمات المدرب السويسري دون دفع شروط جزائية، لكن بمجرد انتهاء الـ10 أيام تعود بنود العقد كما كانت بحيث لن يصبح أي طرف من الطرفين قادراً على إنهاء التعاقد دون تحمل الشرط الجزائي والالتزام بكل البنود التعاقدية اللازمة حال الإقدام على فسخ التعاقد.

ووافق مسئولو الأهلي على وضع الشرط أثناء تجديد التعاقد علي اعتبار أن بطولة دوري أبطال افريقيا ستنتهي قبل هذه المدة، ولكن تأجيل المباريات بحيث تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 6 نوفمبر المقبل أربك كل الحسابات الحمراء.

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ومن المقرر أن يعقد مسئولو الأهلي جلسة هامة مع فايلر خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل تفعيل العقد الذي سبق ووقعه المدرب السويسري في يونيو الماضي ويقضي ببقاء فايلر مديراً فنياً للفريق لمدة موسماً.

وإذا إتفق الطرفين على تفعيل العقد خلال الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر المقبل سيستمر فايلر أما إذا لم يتفقا الطرفين سيرحل المدير الفني وهو ما سيُمثل أزمة كُبرى للأهلي لأن النادي سيكون مُطالب وقتها بالبحث عن مدرب جديد يقوم الفريق في الموسم المقبل بل ويستكمل الموسم الحالي محلياً وأفريقياً إذا ما تأكد رحيل فايلر في أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي الموسم المحلي في مصر خلال أواخر أكتوبر المقبل فيما ينتظر الأهلي مواجهة هامة مع الوداد المغربي في ذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يومي 18 و24 أكتوبر على أن يقام نهائي البطولة الافريقية يوم 6 نوفمبر المقبل.