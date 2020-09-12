شكرا لقرائتكم اتحاد اليد الأفريقي يمنح الأندية الراغبة بالمشاركة ببطولة إفريقيا مهلة حتى 18 سبتمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منح الإتحاد الأفريقى لكرة اليد برئاسة منصور أريمو ،مهلة للأندية الراغبة فى المشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، مهلة جديدة حتى 18 سبتمبر لتأكيد الإشتراك بعد نهاية المهلة الأولى 4 سبتمبر، وقرر الاتحاد الإفريقي تخفيض عدد المشاركين فى البطولة إلى 8 فرق رجال و 8 فرق سيدات.

جدير بالذكر أن بطولة افريقيا للأندية أبطال الدوري من المقرر أن تقام في مصر ويستضيفها الاتحاد المصري في شهر نوفمبر لتكون تجربة حقيقية للصالات التي ستستضيف مباريات بطولة العالم في يناير.

وأوضح مدحت البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الأفريقى مسبقا المنظم لهذه البطولة هو الاتحاد المصري لكرة اليد، في الأمور العادية يُمنح التنظيم للأندية، لكن في هذه النسخة وافقنا على منح التنظيم للاتحاد المصري بسبب استضافة مصر لبطولة العالم للرجال في يناير 2021، وستكون فرصة مناسبة لتجربة الصالات والفنادق وصالات التدريب ووسائل النقل وغيرها من الأمور المرتبطة ببطولة العالم، ففي النهاية نجاح مصر في تنظيم المونديال سيكون نجاحًا للقارة بأكملها.

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وتطرق البلتاجي نائب رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد للحديث عن الإجراءات الطبية المتبعة في بطولة أفريقيا للأندية، وقال: "المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي عقد اجتماعًا بالفيديو كونفرانس بمشاركة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي، وبالنظر للبروتوكول الطبي الذي أعلنه الاتحاد الدولي، تم الاستقرار على دليل استرشادي سيتم إرساله إلى الاتحاد المصري صاحب التنظيم لتنفيذ ما فيه، وكذلك سيتم إرساله للأندية المشاركة، حيث يتضمن كل الإجراءات الطبية الاحترازية المتبعة قبل السفر ولحظة الوصول حتى المغادرة، وكذلك قبل التدريب وبعده وبقبل المباريات وخلالها وبعدها وداخل غرف الملابس وكل ما يخص الأمور الطبية داخل البطولة حفاظًا على سلامة جميع المشاركين".

وعن حقوق البث التليفزيوني لبطولة الأندية، أكد البلتاجي أن الحقوق ملك للاتحاد الأفريقي، ويمكن للاتحاد المصري التفاوض حول شرائها عن طريق أي شركة ترغب في شراء الحقوق لإذاعة المباريات، وهو ما سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة.

وأشار البلتاجي إلى أن بطولتي كأس الأمم الأفريقية للشباب والناشئين تقرر إقامتهما في ديسمبر المقبل بالمغرب، بعدما تم تأجيلهما من شهر أكتوبر بسبب جائحة كورونا، والبطولتان مؤهلتان لبطولة العالم لنفس الفئة العمرية، إضافة إلى تأجيل كأس الأمم الأفريقية للسيدات التي كان مقررًا إقامتها في ديسمبر بالكاميرون، لتقام في شهر يونيو من العام المقبل في نفس المكان، وهي مؤهلة لبطولة العالم للسيدات.