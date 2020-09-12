شكرا لقرائتكم الأهلي يحصل على توقيع "بيكهام" ويُخاطب دجلة لإتمام الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية على توقيع أحمد رمضان بيكهام مدافع الفريق السابق ووادي دجلة الحالي تمهيداً لضمه لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد، ووافقت لجنة التخطيط بعد التشاور مع السويسري رينيه فايلر على استعادة اللاعب خاصة بعد حالة فشل مفاوضات ضم أسامة جلال مساك انبي، والذي يعد المطلوب رقم واحد لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد، إلا أن النادي البترولي يُغالي في طلباته المادية، كما أن هناك مزاحمة قوية من نادي بيراميدز على خدمات اللاعب وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء.

Advertisements

ويحظى بيكهام بثقة عدداً من صناع القرار الكروي في الأهلي، خاصة أنه لاعب جوكر يُجيد اللعب فى أكثر من مكان منهم المساك والمدافع الأيمن والوسط المدافع، كما أنه ظهر بشكل جيد مع دجلة منذ انتقاله إليه، كما شارك مع المنتخب الأوليمبى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتى استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو.

ويملك الأهلى الأولوية فى ضم بيكهام رغم انتقاله لدجلة بشكل نهائى ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شرائه، حيث يملك الأهلى الحق فى استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته فى الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه فى كل موسم يتأخر الأهلى فى طلبه، فى الوقت الذى لن يستطيع أى نادٍ آخر الدخول فى صفقة شرائه إلا حال رفض الأهلى التعاقد مع اللاعب، ويحق للأهلى استعادة بيكهام فى الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذى وقع عليه ناديا الأهلى ودجل