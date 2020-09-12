شكرا لقرائتكم كرم كردي و علاء ميهوب ينعيان عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى كرم كردي عضو اتحاد الكرة السابق ، رحيل عزمي مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة السابق والذى وافته المنية اليوم السبت ، بعد صراع مع المرض ، حيث وجه كردي العزاء لأمير عزمي نجل الراحل عزمي مجاهد مقدما العزاء لأسرة الراحل والذى يتربط بعلاقة وطيدة بينه وبين أفراد أسرته منذ فترة طويلة.

كما نعى علاء ميهوب نجم النادى الأهلى السابق، عزمى مجاهد نجم الزمالك الأسبق، والذى توفى صباح اليوم السبت متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الرياضة المصرية فقدت واحداً من أفضل الشخصيات الرياضية على كافة المستويات، وتقدم ميهوب بخالص العزاء لأسرته، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

Advertisements

كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.

وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامي باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات .

وقررت أسرة الراحل عزمى مجاهد ، نجم الزمالك السابق، خروج جثمانه من المستشفى بالدقى على أن يتم دفنه بمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر عقب أداء صلاة الظهر ونعى الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ورؤساء اللجان ومديرو الإدارات والعاملون بالاتحاد وفروعه، ببالغ الحزن والأسى الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعة الذى وافته المنية صباح اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله بقبول حسن ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله وزملاءه وكل محبيه الصبر الجميل و"إنا لله وإنا إليه راجعون".