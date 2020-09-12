شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإنتاج الحربي .. كارتيرون يستعين بـ"سكر" لحل أزمة الجبهة اليسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استمرار تجربة الاعتماد على اللاعبين الصاعدين فى ظل نجاحها بالقلعة البيضاء، حيث سيعود للاعتماد على الظهير الصاعد حاتم سكر ليكون أحد الخيارات المتاحة أمامه لقيادة الجبهة اليسرى، فى مواجهة الإنتاج الحربى، التى ستقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولى فى افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز، بعدما تعادل الفريق الأبيض مع سموحة، بثلاثة أهداف لمثلها، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الخميس باستاد برج العرب، فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك تواجد فى مقر النادى الأبيض إلا أنه لم يقوم بخوض التدريبات الجماعية، حيث يعانى اللاعب من إصابة عضلية لحقت به فى لقاء سموحة الماضى، ويخضع لبرنامج تأهيلى من أجل التعافى من الإصابة العضلية حيث تواجد اللاعب فى مقر النادى اليوم دون خوض التدريبات الجماعية لذا سيفضل الجهاز الفنى للفريق عدم إشراكه فى لقاء الغد ومع غياب محمد عبد الشافى ظهير الفريق الأساسى للإصابة فضل كارتيرون الاستعانة بالظهير الصاعد مع مجموعة من الناشئين فى مباراة الإنتاج وهم أحمد عيد وأسامة فيصل وحسام أشرف وسيف فاروق جعفر ومحمد حسام بيسو مع استبعاد ثنائى خط الدفاع الصاعدين ياسين مرعى وحسام عبد المجيد فى ظل استعادة محمود علاء لقيادة خط الدفاع.

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وتعادل الزمالك مع سموحة بثلاثة أهداف لمثلها فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، الخميس، باستاد برج العرب فى الجولة الـ26 بالدروى الممتاز، حيث تقدم الكونغولى كاسونجو مهاجم الزمالك لفريقه في الدقيقة 18 ثم تعادل حسام حسن مهاجم سموحة لفريقه فى الدقيقة 37 ثم عاد حسام حسن في الدقيقة 42 ليسجل هدفا بالخطأ فى مرماه لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الزمالك وانتهى الشوط الأول بهذه النتيجة قبل أن يسجل مصطفي محمد مهاجم الزمالك الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66 ثم قلص أحمد حسن مكى مهاجم سموحة الفارق في الدقيقة 86 بتسجيل الهدف الثانى لفريقه ونجح حسام حسن فى خطف التعادل لسموحة فى الدقيقة 92.

وبهذا التعادل استمر الزمالك فى المركز الثانى برصيد 52 نقطة علما إنه سيتم خصم 3 نقاط من رصيد الفريق فى نهاية الموسم لعدم حضور لقاء قمة الدورى فى الدور الأول أمام الأهلى، ثم يلاحقه المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 47 نقطة ثم بيراميدز فى المركز الرابع برصيد 45 نقطة.