شكرا لقرائتكم فايلر يرفض "ذبح" جيرالدو رغم ثورة جماهير الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي "ذبح" الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق "كروياً" بعد ظهوره بمستوى سيئ خلال الفترة الماضية ، وأعلن المدير الفني أنه لا يميل لسياسة الهجوم على لاعبيه في وسائل الإعلام ولو أرتكب أحدهم خطأ أو ظهر بمستوى سيئ فمن الأفضل التحدث معه في الغرف المغلقة وإعادة تقويمه وتصحيح أخطاؤه بالشكل الذى يساعده على العودة مرة أخرى للتألق مع الفريق بدلاً من فكرة إنتقاده علناً أو كشف سلبياته ، مُعترفاً في الوقت نفسه بأن جيرالدو لم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة الاسماعيلي أمس ،الجمعة، في الدوري التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.

وأكد فايلر، أن جيرالدو يمتلك بعض المميزات الفنية، رافضًا انتقاده على الملأ ، وقال فايلر:"لا يصح أن انتقد جيرالدو أمام الجميع، هذا أمر بيني وبينه وأحتفظ بتلك الأمور داخل الفريق" ، مُعلقاً: جيرالدو لديه بعض القصور خاصة فيما يتعلق بالناحية الهجومية ولم يكن موفق في بعض الفرص لكنه أيضاً لديه مزايا يمكن إستغلالها.

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