فايلر يرفض "ذبح" جيرالدو رغم ثورة جماهير الأهلي

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جدة - عمرو شويل رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي "ذبح" الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق "كروياً" بعد ظهوره بمستوى سيئ خلال الفترة الماضية ، وأعلن المدير الفني أنه لا يميل لسياسة الهجوم على لاعبيه في وسائل الإعلام ولو أرتكب أحدهم خطأ أو ظهر بمستوى سيئ فمن الأفضل التحدث معه في الغرف المغلقة وإعادة تقويمه وتصحيح أخطاؤه بالشكل الذى يساعده على العودة مرة أخرى للتألق مع الفريق بدلاً من فكرة إنتقاده علناً أو كشف سلبياته ، مُعترفاً في الوقت نفسه بأن جيرالدو لم يكن في أفضل حالاته خلال مباراة الاسماعيلي أمس ،الجمعة، في الدوري التى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة.
وأكد فايلر، أن جيرالدو يمتلك بعض المميزات الفنية، رافضًا انتقاده على الملأ ، وقال فايلر:"لا يصح أن انتقد جيرالدو أمام الجميع، هذا أمر بيني وبينه وأحتفظ بتلك الأمور داخل الفريق" ، مُعلقاً: جيرالدو لديه بعض القصور خاصة فيما يتعلق بالناحية الهجومية ولم يكن موفق في بعض الفرص لكنه أيضاً لديه مزايا يمكن إستغلالها.
من ناحية أخرى ، نشر جيرالدو دا كوستا، صانع ألعاب النادى فيديو عبر حسابه الشخصى على انستجرام من داخل فندق إقامة لاعبى الفريق الأحمر بالإسكندرية، استعداداً للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى فى الجولة الـ27 بالدورى، والتى تعتبر مباراة حسم الدورى والدرع رقم 42 فى تاريخ القلعة الحمراء، وذلك بعد الفوز على الإسماعيلى بالأمس فى مباراة الجولة 26 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى حسمها الأحمر بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى النقطة 71 فى صدارة الجدول، ويتبقى للفريق الأحمر ثلاث نقاط فقط لحسم الدورى قبل 7 جولات من النهاية، وظهر فى الفيديو لاعبو الأهلى فى حالة استجمام بحمام السباحة، كما تواجد خلاله محمد مجدى قفشة صانع ألعاب القلعة الحمراء.
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