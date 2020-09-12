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كيرير يتمنى اللعب في خانة قلب الدفاع مع ألمانيا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف الألماني الدولي تيلو كيرير مدافع باريس سان جيرمان عن رغبته في اللعب في مركز قلب الدفاع في منتخب بلاده لكرة القدم.

وفي تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال كيرير (23 عاماً) لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي: أعتقد أن الأقرب بالنسبة لي من منظور مستقبلي هو مركز قلب الدفاع، وحتى الآن كنت ألعب أكثر في الأطراف وإلى الأمام، وأنا أشعر بحالة جيدة في هذا المكان وقد تعلمت الكثير في هذا المركز مؤخرا، هدفي هو أن ألعب أكثر إلى الداخل.

وظهرت حالات إصابة بفيروس في نادي سان جيرمان ظهرت فيه مؤخرا العديد من أبرز المصابين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي ، وقال كيرير عن الوضع الحالي في فريقه: هناك انتباه شديد، ونحن حذرون للغاية ونراعي بشكل كبير الالتزام بخطة النظافة الصحية، وكثيرا ما خضعنا في الشهور الماضية لاختبارات الكشف عن كورونا، وقد ازداد عدد هذه الاختبارات اليوم.

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