شكرا لقرائتكم إصابة مدرب بيشكتاش التركي بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف مسؤول في نادي بشيكتاش المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة مدرب ناديه بفيروس كورونا المستجد بعد يوم واحد من انطلاق الموسم الكروي الجديد في البلاد.

وقال منسق الشؤون الصحية في النادي، إن نتيجة الفحص الروتيني الذي خضع له المدرب سيرجن يالغين قبل مباراة الفريق أمام طرابزون سبور يوم الأحد جاءت إيجابية، رغم أنه لم تظهر أي أعراض على المدرب رغم النتيجة الإيجابية للفحص.

وأقيمت يوم الجمعة أول مباراة في الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز للعبة الشعبية وانتهت بفوز فناربخشه 2-1 على تشايكور ريزا سبور.