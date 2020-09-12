اخبار الرياضه

يوفنتوس يخسر 71 مليون يورو في الموسم المنصرم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم يوفنتوس يخسر 71 مليون يورو في الموسم المنصرم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم خسارة بـ 71.4 مليون يورو في الموسم المنصرم 2019 - 2020 بسبب أزمة .

وأعلن النادي بعد جلسة لمجلس الإدارة في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة أن الخسارة التي كان قد سجلها في ختام موسم 2018 - 2019 بلغت 39.9 مليون يورو.

Advertisements

وانخفضت عائدات النادي في الموسم المنصرم بنسبة 48% لتصل إلى 573.4 مليون يورو، مقابل انخفاض بنسبة نحو 8% في موسم 2018 - 2019، وقال النادي إن السبب الرئيسي في تراجع نتائجه المالية في العام الحالي هو توقف اللعب بسبب جائحة كورونا. وأوضح النادي أنه استطاع توفير 90 مليون يورو بفضل اتفاقه مع لاعبيه على تخفيض رواتبهم مشيرا إلى هذا الأمر قلل جزئيا من الخسارة الكبيرة.

كانت رابطة الأندية الأوروبية (ايكا) قد اعلنت الاسبوع الماضي أن أندية كرة القدم الأوروبية ستخسر نحو أربعة مليارات يورو (4.5 مليار دولار) من عائداتها بسبب الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19).

وذكرت ايكا أن خسائر الموسم الحالي ستبلغ 1.6 مليار يورو بينما ستصل خسائر الموسم المقبل في مسابقات الدوري في الدول الــ55 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) إلى 2.4 مليار يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يخسر 71 مليون يورو في الموسم المنصرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا