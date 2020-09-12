شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى لليد يمنح الأندية مهلة حتى 18سبتمبر للتسجيل ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، برئاسة منصور أريمو، مهلة للأندية الراغبة فى المشاركة ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى مهلة جديدة حتى 18 سبتمبر لتأكيد الاشتراك بعد نهاية المهلة الأولى 4 سبتمبر، وقرر الاتحاد الأفريقى تخفيض عدد المشاركين فى البطولة إلى 8 فرق رجال و 8 فرق سيدات.

بطولة افريقيا للأندية أبطال الدورى من المقرر أن تقام فى مصر ويستضيفها الاتحاد المصرى فى شهر نوفمبر لتكون تجربة حقيقية للصالات التى ستستضيف مباريات بطولة العالم فى يناير.

وأوضح مدحت البلتاجى، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، مسبقا، المنظم لهذه البطولة هو الاتحاد المصرى لكرة اليد، فى الأمور العادية يُمنح التنظيم للأندية، لكن فى هذه النسخة وافقنا على منح التنظيم للاتحاد المصرى بسبب استضافة مصر لبطولة العالم للرجال فى يناير 2021، وستكون فرصة مناسبة لتجربة الصالات والفنادق وصالات التدريب ووسائل النقل وغيرها من الأمور المرتبطة ببطولة العالم، ففى النهاية نجاح مصر فى تنظيم المونديال سيكون نجاحًا للقارة بأكملها.

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وتطرق البلتاجى نائب رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة اليد للحديث عن الإجراءات الطبية المتبعة فى بطولة أفريقيا للأندية، قائلا، "المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقى عقد اجتماعًا بالفيديو كونفرانس بمشاركة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي، وبالنظر للبروتوكول الطبى الذى أعلنه الاتحاد الدولي تم الاستقرار على دليل استرشادى سيتم إرساله إلى الاتحاد المصرى صاحب التنظيم لتنفيذ ما فيه، وكذلك سيتم إرساله للأندية المشاركة، حيث يتضمن كل الإجراءات الطبية الاحترازية المتبعة قبل السفر ولحظة الوصول حتى المغادرة، وكذلك قبل التدريب وبعده وبقبل المباريات وخلالها وبعدها وداخل غرف الملابس وكل ما يخص الأمور الطبية داخل البطولة حفاظًا على سلامة جميع المشاركين".

وعن حقوق البث التليفزيونى لبطولة الأندية، أكد البلتاجى أن الحقوق ملك للاتحاد الأفريقي، ويمكن للاتحاد المصرى التفاوض حول شرائها عن طريق أى شركة ترغب فى شراء الحقوق لإذاعة المباريات، وهو ما سيتم تحديده خلال الفترة المقبلة.

وأشار البلتاجى إلى أن بطولتى كأس الأمم الأفريقية للشباب والناشئين تقرر إقامتهما فى ديسمبر المقبل بالمغرب، بعدما تم تأجيلهما من شهر أكتوبر بسبب جائحة كورونا، والبطولتان مؤهلتان لبطولة العالم لنفس الفئة العمرية، إضافة إلى تأجيل كأس الأمم الأفريقية للسيدات التى كان مقررًا إقامتها فى ديسمبر بالكاميرون، لتقام فى شهر يونيو من العام المقبل فى نفس المكان، وهى مؤهلة لبطولة العالم للسيدات.