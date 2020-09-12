شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة " القصيرين " في صالات كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرة السلة على رأس الألعاب الرياضية التي تحتاج إلى أطوال خاصة و مواصفات محددة لممارسى اللعبة ، حتى يستطيعون تحقيق أهداف الفريق الذى يلعبون له ، ورغم ذلك فهناك عدد من اللاعبين يتم تصنيفهم مع " قصار القامة " فى أنديتهم، وإن كانت أطوالهم زائدة بالنسبة لمن هم خارج الصالات و كرة السلة ولأن لكل لاعب دور هام فى فرق كرة السلة، هناك عدد من اللاعبين ينضمون لقائمة قصار القامة فى الدورى المصرى رغم اللعب بجانب عمالقة الاطوال للسلة فى مصر خاصة وأن السلة تحتاج إلى مواصفات خاصة من الناحية البدنية للاعبين من حيث الأطوال والتى تصل الى أرقام عملاقة تتخطى الـ190 سم أو أقل بضع سنتيمترات .



مودى الجارحى

ومن هؤلاء النجوم كل من مودى الجارحى لاعب الأهلى ، أحمد محمد عزب لاعب فريق سموحة ولاعب الاتحاد أحمد عادل، بالإضافة إلى لاعب منتخب الناشئين عمر محمد جابر ومحمد مصطفى لاعب مصر للتأمين.



عمر محمد جابر

عمر محمد جابر نجل محمد جابر نجم السلة السابق، ويلعب لمنتخب ناشئين السلة تحت 16 سنة و يبلغ طوله 176 سم فى مركز صانع الألعاب، وقاد منتخب الناشئين للتأهل الى كأس العالم ويظهر فارق الطول بينه وبين زملاؤه بالفريق من خلال الصور التى ظهر فيها خلال مشاركته مع المنتخب فى البطولة الأفريقية بالرأس الأخضر .



ميدو محمد مع لاعبى المنخب و يظهر فارق الطول بينهم



ميدو و أحمد عادل

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ينضم ميدو محمد لاعب فريق الاتحاد السكندرى إلى قصار السلة المصرية ، حيث يبلغ طوله 178 سم ، وشارك مع المنتخب فى عدة بطولات ، وتوج مع فريقه بالبطولة العربية العام الماضى .

من اللاعبين المصنفين قصار القامة أحمد عادل لاعب فريق الاتحاد السكندرى أيضا ، ويبلغ طوله 181 سم ، ويقول اللاعب أن هذا الطول لا يحسب ضمن العمالقة بل أنه محسوب ضمن القصار بين زملاؤه ، ويلعب أيضا فى مركز البلاى ميكر .



مودى مع محمد القوصى



محمد مصطفى مودى ، و مودى الجارحى

ومن بين قائمة قصار القامة محمد مصطفى مودى لاعب فريق الاهلى السابق والتأمين الحالى والذى يبلغ طوله 180سم ولا يٌعد فى عالم الباسكت من طوال القامة على الإطلاق.



احمد عزب اقصر زملاؤه فى الصورة

فيما صنف أحمد محمد عزب لاعب فريق سموحة نفسه ضمن قصار القامة ، ويبلغ طول احمد عزب 181 سم ، ويلعب فى مركز الشوتينج جارد وتوج مع الفريق السكندرى ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية .