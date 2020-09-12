الأهلي يحصل على توقيع هذا اللاعب لتدعيم دفاع الأحمر بالموسم الجديد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل مسئولو النادي الأهلي خلال الساعات الماضية على توقيع لاعب جديد تمهيداً لضمه لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد، ووافقت لجنة التخطيط بعد التشاور مع السويسري رينيه فايلر على اللاعب خاصة بعد حالة فشل مفاوضات ضم أسامة جلال مساك إنبي، والذي يعد المطلوب رقم واحد لتدعيم خط الدفاع في الموسم الجديد، إلا أن النادي البترولي يُغالي في طلباته المادية، كما أن هناك مزاحمة قوية من نادي بيراميدز على خدمات اللاعب وفقاً لتأكيدات الإدارة الحمراء.

وبات النادى الأهلي على بُعد خطوة واحدة من حسم لقب الدورى الممتاز رسمياً بعد الفوز الكبير الذى حققه على الإسماعيلي أمس بثلاثية نظيفة سجلها على معلول وأليو بادجي وأحمد الشيخ، وبذلك يرفع الأهلي رصيده إلى 71 نقطة ويتبقى نقطتان فقط على التتويج بلقب الدوري رسمياً قبل مباراته أمام الاتحاد السكندرى الاثنين المقبل فى الجولة الـ27 للدوري الممتاز.

منذ عودة مسابقة الدوري من التجميد بسبب جائحة كورونا لعب الأهلى 9 مباريات حصد 22 نقاط بالفوز على انبى بهدفين ثم التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق ثم الفوز على أسوان بثلاثية دون رد ثم الخسارة من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم الفوز على المصرى البورسعيدى بهدفين دون رد ثم الفوز على وادى دجلة بهدفين دون رد ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد وأخيراً الفوز على الاسماعيلى بثلاثية دون رد .

ويتصدر وليد سليمان هدافى الأهلى هذا الموسم بتسجيله ثمانية أهداف ، ويأتي في المركز الثانى أجايى ومروان محسن وحسين الشحات ومجدى قفشة وسجل كل منهما خمسة أهداف.

وتولى السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادى الأهلى مسئولية تدريب المارد الأحمر في 31 أغسطس 2019 خلفاً لمارتن لاسارتى وقاد الفريق في 39 مباراة فاز في 31 لقاء وتعادل في 6 وخسر مباراتين.