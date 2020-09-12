شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل عزمى مجاهد أسطورة كرة الطائرة المصرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدمة قوية تلقتها أسرة الرياضة المصرية بعد خبر إعلان وفاة أحد رموز نادى الزمالك فى الكرة الطائرة عزمى مجاهد متأثراً بإصابته بفيروس كورونا اللعين، ونستعرض فى التقرير التالى المحطات المضيئة فى حياة الراحل الذى حرص نجوم الكرة المصرية على نعيه فور الإعلان عن رحيله، وسط حالة من الحزن.

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