شكرا لقرائتكم خبر عن غياب الثقة والتوهان.. أبرز انطباعات ريكاردو عن الإسماعيلى بعد ثلاثية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى، انطباعات المدرب عن الدراويش عقب مشاهدته مباراة أمام الأهلى من مدرجات برج العرب قبل بداية مهمته مع الفريق، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” ، "ريكاردو يؤمن أن لاعبى الإسماعيلى تنقصهم فقط استعادة الثقة مع علاج بعض الأخطاء الدفاعية والتدريب على استغلال أنصاف الفرص للتسجيل وهز شباك المنافسين حتى يتمكنوا من إعادة البسمة لجماهيرهم من جديد ".

وأضاف المصدر، "ريكاردو كان مستاءً من حالة التوهان التى ظهرت على لاعبى الإسماعيلى عقب استقبال الهدف الثانى من الأهلى وكأن المباراة انتهت، وتحدث عن أن إضاعة ركلة الجزاء عن طريق عمر الوحش لاعب الإسماعيلى قلب موازين المباراة".

Advertisements

وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز والتى خسرها الدراويش بثلاثية دون رد وتوقف رصيد الاسماعيلى عند النقطة 30 ليتراجع إلى المركز العاشر بفارق الأهداف عن الانتاج الحربى التاسع فيما رفع الأهلى رصيده إلى 71 نقطة، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة المقاولون العرب والمقرر لها الثامنة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد الاسماعيلية بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة وهى المباراة الاولى التى سيخوضها ريكاردو مع الدراويش فى الولاية الثالثة بعدما فضل مجلس ادارة الاسماعيلى منح أحمد العجوز ومحمد حمص فرصة قيادة الفريق الأصفر فى مواجهة الاهلى نظراً لقدوم المدرب البرازيلى قبل المباراة بـ 24 ساعة فقط.

ويتابع البرازيلى “هيرون ريكاردو” عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

وكان ريكاردو قد حضر مباراة الاهلى من المدرجات للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب، ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .