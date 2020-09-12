كرم كردى وعلاء ميهوب يقدمان العزاء لأسرة عزمى مجاهد نجم الزمالك السابق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى كرم كردى، عضو اتحاد الكرة السابق، عزمى مجاهد نجم الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة السابق الذى وافته المنية اليوم السبت بعد صراع مع المرض، ووجه كردى العزاء لأمير عزمي نجل الراحل عزمى مجاهد وأسرة النجم الراحل والذى يتربط بعلاقة وطيدة بينه وبين أفراد أسرته منذ فترة طويلة.
كما نعى علاء ميهوب نجم النادى الأهلى السابق، عزمى مجاهد نجم الزمالك الأسبق، والذى توفى صباح اليوم السبت متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الرياضة المصرية فقدت واحداً من أفضل الشخصيات الرياضية على كافة المستويات، وتقدم ميهوب بخالص العزاء لأسرته، سائلا المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.
كان عزمي مجاهد أحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر و نادي الزمالك ، حيث لعب عزمي مجاهد في دورتين للألعاب الأولمبية، في مونتريال 1976، إلى جانب تمثيله لمصر في كأس العالم وتصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين في بطولة كأس العالم عام 1975، وواحد أيضا من ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978.
وتوج عزمي مجاهد مسيرته الرياضية بالحصول على 4 اوسمة رياضية من رئاسة الجمهورية خلال عمله لاعبا ومدربا لنادي الزمالك والمنتخب بعد أن حصد كافة البطولات المحلية والأفريقية كمدرب مع النادي والمنتخب واتجه عزمي مجاهد للعمل العام بعدها حيث تولي منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، ثم مديراً للمركز الإعلامى باتحاد الكرة لأكثر من 4 سنوات.
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