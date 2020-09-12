شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يطلب 3 ملايين دولار لرحيل محمد إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة، أن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق هو أفضل صانع ألعاب فى مصر فى الوقت الحالى، وقال فى تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، إن العروض المرتقبة يجب أن تراعى قيمة محمد إبراهيم، مؤكدا محمد إبراهيم أحسن صانع ألعاب فى مصر حالياً، وعندما يتم طلبه من الأندية فهذا معناه أنك تنتزع القلب من جسد مصر المقاصة ويجب أن يتم تقديره بثمن كبير.

وأضاف سليم، أن العروض حتى الآن لم ترتق لدرجة العروض الرسمية، ومن وجهة نظرى الشخصية بعيداً عن المقاصة لن يقل سعر محمد ابراهيم عن 3 ملايين دولار، أى ما يعادل 45 مليون جنيه، والأمر قابل للتفاوض.

وأشار المدير التنفيذى لنادى مصر المقاصة إلى "الكيميا ماشية" مع إيهاب جلال فى المقاصة، هو ما أوصلنا للعب فى أفريقيا بعد الوصول إلى المركز الثانى، جلال عاد إلى بيته وهو بمثابة الإبن البار للنادى، وقادر على اختيار أفضل طريقة لعب للفريق، وعلى دراية بكل جديد فى التدريب، داخلين على المركز الخامس فى الجدول ونطمح إلى المربع الذهبى، ونتمنى استمرار إيهاب جلال فى الموسم الجديد، ولدينا رغبة كبيرة فى الإبقاء عليه رغم المغريت الكثيرة التى عرضت عليه وهو معذور فى هذا الأمر ونتمنى له كل التوفيق.

واختتم بكرى سليم تصريحاته قائلا، "سمعت عن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال، لكن ليس لدى معلومة مؤكدة بهذا الشأن، الأزمة المادية أثرت على جميع الفرق وليس مصر المقاصة فقط، وسنمر من تلك الأزمة بسلام والمقاصة لن يبخس حق لاعبيه".