- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 100 ألف جنيه غرامة مالية فى الأهلي حال اختراق الحظر الإعلامى، وفاة عزمى مجاهد نجم الزمالك ومنتخب الطائرة الأسبق بعد إصابته بكورونا .
وفاة عزمى مجاهد نجم الزمالك ومنتخب الطائرة الأسبق بعد إصابته بكورونا
توفي عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.
100 ألف جنيه غرامة مالية فى الأهلي حال اختراق الحظر الإعلامى
حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه عليهم عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، وأكد مدير الكرة بالاهلى أن جميع اللاعبين عليهم الحفاظ على تركيزهم والابتعاد عن الإعلام فى الـ48 ساعة المقبلة من أجل الفوز على الاتحاد السكندرى بعد غد، الاثنين، فى الجولة الـ27 من أجل حسم لقب الدورى رسمياً.
الأهلي يُخصص فريقاً قانونياً لمتابعة قضية صالح جمعة
خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا لمتابعة قضية صالح جمعة، لاعب الفريق على خلفية الحادث الذى وقع أمس أثناء قيادته سيارته فى أحد شوارع حى الزمالك، وتسبب فى إحداث بعض التلفيات فى سيارتين، وكلف الأهلي فريقًا قانونيًا من النادى برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية أخرى على اللاعب ما تسبب فى تأجيل إجراءات الإفراج عنه.
المقاولون يشترط 100 مليون لبيع خليفة محمد صلاح والأولوية للاحتراف
رفض نادى المقاولون العرب بيع يوسف حسن، هداف ناشئى 2003 والذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول بالنادى، لأى نادٍ داخل مصر بعرض أقل من 100 مليون جنيه، وقال المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الأولوية ستكون بيع اللاعب لنادٍ أوروبى لخوض تجربة الاحتراف، ولكن داخل مصر فسيبدأ سعره من 100 مليون، خاصة فى ظل المهارات الفنية التى يمتلكها اللاعب حتى إنه يلقب بخليفة نجم الفراعنة محمد صلاح، واحتياج الفرق فى الوقت الحالى للاعب.
الزمالك يرفض رحيل "عواد" إلى الباطن فى الموسم المقبل لـ 3 أسباب
رفض مسئولو الزمالك إعارة محمد عواد، حارس الفريق، إلى الباطن السعودى فى الموسم المقبل لثلاثة أسباب، على رأسها أن العرض المالى غير مناسب حيث طلب النادى السعودى الحصول على خدمات اللاعب بصورة مجانية مع تحمل راتبه فقط فى الموسم الجديد، وهو ما رفضته إدارة الزمالك التى ترى أنه حال الموافقة على رحيل عواد سيكون بعرض مالى مناسب له وللنادى وليس على سبيل الإعارة المجانية.
الإسماعيلى يعاقب اللاعبين باستمرار تجميد المستحقات بعد ثلاثية الأهلى
رفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، الإفراج عن المستحقات المجمدة للاعبيه منذ الخسارة برباعية أمام المقاصة، فى الجولة الـ24 بالدورى لاسيما بعدما تلقى الدراويش هزيمة من الأهلى بثلاثية دون رد، فى الجولة الـ26 من منافسات البطولة، والتى تسببت فى غضب عارم بالشارع الإسماعيلاوى لاسيما بعد الأداء المتراخى للاعبين فى الشوط الثانى من اللقاء، ما تسبب فى تلك الهزيمة بثلاثية نظيفة والتى أدت إلى تواجد الفريق فى المركز العاشر برصيد 30 نقطة.
دخل طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب دائرة المرشحين بقوة للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الاول بقيادة حسام البدري في معسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتين امام توجو في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الي كأس الأمم الافريقية ٢٠٢٢ التي تقام بالكاميرون .
كانت هذه تفاصيل خبر 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.