القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها 100 ألف جنيه غرامة مالية فى الأهلي حال اختراق الحظر الإعلامى، وفاة عزمى مجاهد نجم الزمالك ومنتخب الطائرة الأسبق بعد إصابته بكورونا .

وفاة عزمى مجاهد نجم الزمالك ومنتخب الطائرة الأسبق بعد إصابته بكورونا

توفي عزمى مجاهد، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر للكرة الطائرة الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، خلال وجوده بأحد المستشفيات.

100 ألف جنيه غرامة مالية فى الأهلي حال اختراق الحظر الإعلامى

حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه عليهم عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، وأكد مدير الكرة بالاهلى أن جميع اللاعبين عليهم الحفاظ على تركيزهم والابتعاد عن الإعلام فى الـ48 ساعة المقبلة من أجل الفوز على الاتحاد السكندرى بعد غد، الاثنين، فى الجولة الـ27 من أجل حسم لقب الدورى رسمياً.

الأهلي يُخصص فريقاً قانونياً لمتابعة قضية صالح جمعة

خصص النادي الأهلي فريقا قانونيا لمتابعة قضية صالح ‏جمعة، لاعب الفريق على خلفية الحادث الذى وقع أمس أثناء قيادته سيارته فى أحد شوارع حى الزمالك، وتسبب فى إحداث بعض التلفيات فى سيارتين، وكلف الأهلي فريقًا قانونيًا من النادى برئاسة محمد فتحي، المشرف العام على الشئون ‏القانونية؛ للتواجد مع اللاعب بأحد أقسام الشرطة ومتابعة تطورات الموقف، بعدما قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه وبعد دفعها تبين وجود قضية أخرى على اللاعب ما تسبب فى تأجيل إجراءات الإفراج عنه.

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