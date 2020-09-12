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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن مشاركة 351 فى انتخابات برلمان الطلائع الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الشباب والرياضة لبدء انتخابات هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية ببرلمان الطلائع على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 – 19سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، بمشاركة351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية والضوابط العامة التي وضعتها وزارة الشباب والرياضه، ويتم استقبال المشاركين بالعُرس الانتخابى بدءا من غد الأحد.
الانتخابات الالكترونية 2
الانتخابات الالكترونية
وجدير بالذكر تنفذ الإنتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية عن طريق فتح باب الترشح علي جميع المناصب وإعلان أسماء المرشحين بشكل مبدئي،فتح باب الطعون علي المرشحين،البت في الطعون علي المرشحين بالشكل النهائي،بدء إحراءات الدعايات الانتخابية ، بدء الصمت الإنتخابي،تسجيل الجمعية العمومية،افتتاح الجلسة الإجرائية لإجراء الانتخابات علي منصب الرئيس والوكيلين،التصويت علي رؤساء اللجان النوعية،فتخ باب الطعون والبت فيها،الإعادة في حالة وجود إعادة.
كما تنفذ إجراءات إختيار السلطة التنفيذية بإختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة بأن يقوم كل رئيس وزراء بعرض برنامجه الإنتخابي علي لجنه متخصصه،تختار اللجنة الرئيس ،يشكل الرئيس الوزارة من باقي الوزراء.
إلحاقا لذلك يتم عرض برنامج الحكومة في الجلسة الأولي البرلمانية وأخذ الثقه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل من اللجنة الوطنية للإنتخابات ومجلس النواب.
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