شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يرفع شعار "مصلحتى أولا" أمام الزمالك قبل هدية الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه سيخوض مباراة الزمالك لتحقيق أهدافه وطموحاته فى الدورى، ولا يشغله تتويج الأهلى باللقب حال تعادله مع الفارس الأبيض، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "لا نفكر فى تتويج الأهلى بالدورى من عدمه، نواجه الزمالك بحثاً عن أهدافنا وطموحاتنا الشخصية، نحن فى موقف صعب وكل مباراة يتحتم علينا الفوز بها للهروب من صراع دوامة الهبوط، وهى نفس العقلية التى سنواجه بها الزمالك".

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى، "نحقق نتائج متميزة أمام الزمالك منذ صعودنا للدورى الممتاز، ونتمنى أن نسير على نفس المنوال فى مواجهة الغد دون النظر لأية اعتبارات أخرى".

وأكد مسؤولو اتحاد الكرة للأهلي أنه يحتاج لنقطتين فقط من أجل حسم بطولة الدوري رسميًا وليس 3 نقاط، لأنه فى حالة التساوي مع الزمالك في عدد النقاط ستميل كفة المواجهات المباشرة لصالح الأحمر الذى فاز اعتبارياً بهدفين دون رد ثم خسر بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدور الثانى ، وتنص لائحة لجنة المسابقات أنه في حالة تساوي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب في فارق الأهداف، يتم احتساب الهدف الذي سجله الفريق خارج ميدانه بهدفين، وبذلك في حال تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي في المباراة المقبلة بينهما، يُتوج الأهلي رسميًا بالدوري، ذلك لأن أقصى عدد من النقاط سيصل له الزمالك خلال الموسم الحالي هو 71 نقطة وهو نفس عدد نقاط الأهلي حاليًا.

ويختتم اليوم، السبت، فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد باستاد القاهرة الدولى بالجولة السابعة والعشرين للمسابقة المحلية ، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسى على استاد المصانع الحربية ثم يعلن مختار مختار قائمة فريقه التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة .

الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر

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وخسر الإنتاج الحربي من نظيره أسوان بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على ستاد الاهلى والسلام ضمن الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري العام ، تقدم محمد إسماعيل لصالح أسوان فى الدقيقة 10، بعدما حصل على الكرة أمام منطقة الجزاء وصوبها قوية، ولم يتمكن عامر عامر الذي لمسها بأطراف الأصابع من حماية شباكه منه.

ثم قام اللاعب ذاته بإحراز الهدف الثاني لصالح فريقه في المباراة بالدقيقة 56، بعدما ضغط على مدافع الإنتاج الحربي، واستخلص الكرة لينفرد بعامر عامر من وسط الملعب ثم علقها تجاه المرمى أثناء خروج الحارس بشكل رائع.

فى المقابل الفارس الأبيض يدخل مباراة الانتاج الحربى برغبة ملحة فى الفوز لمصالحة الجماهير بعد التعادل المخيب للآمال أمام سموحة بثلاثة أهداف لكل فريق والذي حرم الزمالك من الابتعاد بالمركز الثاني وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز ، في الوقت نفسه فإن الإنتاج الحربي لا يعيش أفضل أوقاته بدايةً من إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا ووصولًا للنتائج السلبية التي حققها زملاء باسم مرسي منذ العودة.

ورفض مسئولو الإنتاج الحربى فكرة البحث عن مدرب عام ليقود الفريق فى الفترة المقبلة بعد رحيل مجدى عبد العاطى بعد مواجهة بيراميدز، واستقرت إدارة النادى على الاكتفاء بالجهاز الفنى الحالى المكون من مختار مختار وعبد الله رجب وأسامة محمد لنهاية الموسم دون تغيير، لاسيما أن الاستعانة بمجدى عبد العاطى كانت لمساعدة الفريق فى غياب مختار مختار لإصابته بكورونا قبل أن يتعافى المدير الفنى ويصبح بصحة جيدة.

على الجانب الآخر، أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يعتزم إعادة الثنائى محمد عبد المجيد ومصطفى البدرى لاعبي الفريق المعارين لأسوان ولن يفكر فى تمديد إعارتهما لزهرة الجنوب سوى فى حالة وجود صفقات تبادلية بين الفريقين، وقال خالد مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "فكرنا فى إعارة مصطفى البدرى ومحمد عبد المجيد لأسوان لمنحهم فرصة المشاركة واكتساب الخبرات فى ظل امتلاكنا لثلاثة مهاجمين ولن نفكر فى تمديد اعارتهم إلا فى حالة بقاء أسوان بالدوري ووجود رغبة لدينا لعقد صفقات تبادلية مع زهرة الجنوب فى الميركاتو الصيفى المقبل بخلاف ذلك سيعود اللاعبان للإنتاج فى نهاية الموسم".