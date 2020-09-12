شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة لمنتخب اليد فى معسكر الغردقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل المنتخب الوطنى لكرة اليد استعداداته لخوض بطولة العالم لليد التى تحتضنها مصر خلال الفترة من 13 - 31 يناير 2021، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية شاقة اليوم، السبت، فى معسكر الفريق بالغردقة، تحت إشراف روبيرتو جارسيا المدير الفنى للمنتخب الوطنى، واكتفى المدرب الإسباني بتدريبات استشفائية طوال الفترة الماضية، تجنبا لتعرض اللاعبين للإجهاد خلال فترة المعسكر خاصة أن البعثة وصلت إلى الغردقة الأربعاء الماضى.



تدريبات منتخب اليد 2



تدريبات منتخب اليد 3



تدريبات منتخب اليد 4



تدريبات منتخب اليد

ووافق مجلس إدارة اتحاد اليد على طلب لاعبي الفراعنة بنقل المعسكر بالغردقة في الفترة من 9 الى 23 الشهر الجاري لتوفير كل سبل الراحة خلال الاستعدادات للمونديال العالمي.

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وأسفرت قرعة بطولة العالم لليد عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة السابعة رفقة منتخبات السويد و التشيك و المتأهل من أمريكا الجنوبية.

أكد مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن هناك استقراراً على دخول المنتخب فى معسكر مغلق خارجى فى شهر ديسمبر المقبل استعداداً لخوض منافسات بطولة كأس العالم مصر 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، وهى صالة أكتوبر العاصمة الإدارية الجديدة وبرج العرب واستاد القاهرة، ويبحث منتخب مصر عن معسكر مثالى من أجل الوقوف على الخطوط النهائية على تشكيل اللاعبين فى المونديال تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا لتلاشى أى سلبيات فى المعسكرات السابقة على كافة المستويات ليكون الخطوة النهائية لفراعنة اليد ليكون احتكاك قوى.

وكشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن اختيار صالة أكتوبر لاستضافة تدريبات التجمع الأسبوعى للمنتخب الأول بعد العودة من معسكر الغردقة الذى انطلق الأربعاء الماضى ويستمر لمدة أسبوعين تحت قيادة المدير الفنى الإسبانى روبرتو جارسيا، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير المقبل بمشاركة 32 منتخبا على 4 صالات مختلفة، هى صالة أكتوبر واستاد القاهرة وصالة برج العرب وصالة العاصمة الإدارية الجديدة.