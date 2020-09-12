شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تعرفه عن قضية صالح جمعة فى حادث الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، لاعبى الفريق من توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه حال اختراق الحظر الإعلامى الذى فرضه عليهم عقب مباراة الإسماعيلى التى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، وأكد مدير الكرة بالأهلى أن جميع اللاعبين عليهم الحفاظ على تركيزهم والابتعاد عن الإعلام فى الـ48 ساعة المقبلة من أجل الفوز على الاتحاد السكندرى بعد غد، الاثنين، فى الجولة الـ27 من أجل حسم لقب الدورى رسمياً.

س: ما هى آخر تطورات قضية صالح جمعة؟

ج: نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك، وخروجه من قسم شرطة الزمالك.

س: ماذا عن تحريات هذه القضية؟

ج: توصلت التحريات إلى أنه أثناء سير السيارة رقم ف ع ا 681 ماركة بى ام دبلو قيادة صالح جمعة عودة 27 سنة وبها تلفيات عبارة عن تهشم بمقدمة السيارة من الجهه اليمنى، واختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحراف السيارة واصطدامها بالسيارتين رقمى ل س ع 256 mazda بها تلفيات كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الخلفى الأيسر، وتطبيق بالرفرف الأمامى الأيمن، و ا س ى 123 ماركة دايو لانوس، بها تلفيات عبارة عن كسر الفانوس الخلفى الأيسر، وتطبيق بالاصطدام الخلفى من الجهه اليسرى، أثناء توقفهما على جانب الطريق، ما أدى إلى حدوث التلفيات المشار إليها بالسيارات دون إصابات، كما أن المذكور تبين عدم حمله رخصة القيادة، ورخصه التسيير منتهية بتاريخ 3/3/2019، و باسم شقيقه عبد الله جمعة لاعب نادى الزمالك، وتم إخطار اللواء أشرف الجندى مدير الأمن وتحرر محضر بالواقعة.

س: هل هناك قضايا أخرى مُتهم فيها صالح جمعة؟

ج: مصادر أمنية قالت إن صالح جمعة لن يتم إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، وسيتم ترحيله لنيابة الجيزة بعدما تم الكشف عليه، وتبين أنه مطلوب على ذمة قضية صدم شاب بسيارته فى كورنيش النيل بالجيزة فى شهر أبريل الماضى، ما تسبب فى إصابة الشاب بكسور وكدمات نتيجة سير صالح جمعة بسرعة كبيرة، كما تبين أن السيارة كانت أيضا ملك شقيقه عبدالله جمعة..وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة لاعب الأهلى بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح فى واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك، ومع إنهاء إجراءات إخلاء سبيله من قسم شرطة قصر النيل، تبين من خلال الفحص أن اللاعب مطلوب على ذمة قضية أخرى، وهو ما تسبب فى عدم إنهاء إجراءات خروجه تمهيدا لترحيله الى نيابة الجيزة لسماع أقواله فى القضية الأخرى المتهم فيها.

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س: لماذا ظهر محامو من نادى الزمالك فى قضية صالح جمعة؟

ج: بحسب تصريحات أشرف عبد العزيز، محامى صالح جمعة، فقد ظهر محامون من نادى الزمالك لأن السيارة التى كان يستقلها صالح ملك شقيقه عبد الله جمعة لاعب الزمالك.

س:ماذا عن موقف الأهلى مع صالح جمعة؟

ج: الأهلى يتابع القضية عن كثب، فقد حرص العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، على متابعة موقف صالح جمعة وتابع المدير التنفيذى للأهلى كافة الإجراءت التى تمت مع صالح جمعة، وذلك خلال الإتصالات ‏التى جرت مع الإدارة القانونية بالنادي، والاطمئنان على موقف اللاعب، وحرص الأهلى على تكليف محمد فتحى ممثل الإدارة القانوينة بالنادي، على التواجد مع صالح ‏جمعة خلال التحقيقات التى جرت معه اليوم داخل أحد أقسام الشرطة للاستماع إلى أقواله.