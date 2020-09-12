كرة سلة.. الاتحاد يجدد عقد إسماعيل أحمد لموسم جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام: جدد الاتحاد السكندري عقد إسماعيل أحمد لاعب فريق كرة السلة بالنادي لمدة موسم جديد. وأعلن الاتحاد السكندري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن تجديد التعاقد مع إسماعيل أحمد لاعب فريق السلة لموسم أخر، حتي نهاية الموسم القادم 2020-2021. Advertisements وكان الاتحاد السكندري قد تعاقد مع إسماعيل أحمد في يناير الماضي لمدة 6 شهور عائدا من لبنان. وقاد المخضرم إسماعيل أحمد الفريق السكندري الى تحقيق ثنائية الدوري والكاس لهذا الموسم بعد التغلب على الأهلي في نهائي البطولتين. وجدير بالذكر ان الاتحاد السكندري نجح في تحقيق اربعة بطولات هذا موسم بدأها بالبطولة العربية ثم دوري المرتبط وبطولة الكأس، قبل ان يختتم بدوري السوبر للسلة.

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