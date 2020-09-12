أرتيتا: النني ممتاز وأعلم ما يميزه والنقاط الذي يحتاج لتطويرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

امتدح ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، لاعبه محمد النني قائلًا أنه أدى بامتياز في تدريبات الفريق، كما أكد أنه يعلم الأمور التي يتميز فيها إضافة إلى ما يحتاج للتطوير.

وعاد النني إلى المشاركة مع آرسنال بعد 16 شهرًا لم تشهد مشاركته في أي مباراة رسمية مع آرسنال، واستطاع أن يشارك المباراة كاملة أمام فولهام في الدوري.

Advertisements

وقال أرتيتا عقب الفوز على فولهام بنتيجة 3-0 في افتتاح بريميرليج: "النني كان ممتازًا في التدريبات ولعب بشكل جيد، وأنا لعبت معه من قبل في آرسنال، وأعلم ما الذي يمكنه أن يقدمه لنا، وما يحتاج إلى تطويره."

وقضى النني الموسم الماضي معارًا في صفوف بشكتاش التركي، واستطاع أن يظهر بشكل طيب الأمر الذي دفع أرتيتا للاعتماد عليه في فترة الإعداد ومباراة الدرع الخيرية.

ولعب أرتيتا مع النني في صفوف آرسنال تحت قيادة آرسين فينجر، قبل أن يعتزل اللعب وينضم للجهاز الفني لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي.