ملخص لمسات محمد النني في مباراة فولهام (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

شارك النجم المصري محمد النني لاعب نادي أرسنال، طوال الـ90 دقيقة خلال لقاء الجانرز أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أرسنال فوزاً كبيراً على نظيره فولهام بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

وساهم النني في الهدف الأول لأرسنال، الذي أحرزه أليكساندر لاكازيت في الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وكاد النني أن يسجل هدفاً لأرسنال في الدقيقة 21 من زمن المباراة، بعد أن تلقى تمريرة بالكعب من لاكازيت على حدود منطقة الجزاء، ليقوم بمراوغة مدافع فولهام وسدد الكرة قوية ولكنها ارتطمت بالدفاع.