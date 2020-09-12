محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:
قال محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إنه لم يتلقٍ أي عروض رسمية من النادي الأهلي لبيع محمد إبراهيم لاعب الفريق في الموسم المقبل.
وأشار عبدالسلام في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن محمد إبراهيم نجح في استعادة مستواه المُعتاد تحت قيادة إيهاب جلال وبالتالي ستنهال عليه العروض القوية نظرًا لما يقدمه.
وأوضح رئيس نادي مصر المقاصة، أنه يعلم أن هناك مفاوضات بين الأهلي ووكيل اللاعب ولكن حتى الأن لم يتلقِ أي شيء رسمي أو بشكل مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وأتم عبد السلام حديثه بالإشارة إلى أنه لم يحدد سعر بيع محمد إبراهيم كما تردد خلال الساعات الماضية وأن شائعة تحديد مبلغ ٢ مليون دولار لبيعه عار تماماً من الصحة، مشدداً على أنه لم يُحدد أي مبلغ حتى الآن لبيع اللاعب نظرًا لعدم وجود عرض رسمي:"محمد ابراهيم بإمكانياته يساوي اكثر من ٢ مليون دولار".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. أول تعليق من مصر المقاصة على مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.