خاص.. أول تعليق من مصر المقاصة على مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، إنه لم يتلقٍ أي عروض رسمية من النادي الأهلي لبيع محمد إبراهيم لاعب الفريق في الموسم المقبل.

وأشار عبدالسلام في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن محمد إبراهيم نجح في استعادة مستواه المُعتاد تحت قيادة إيهاب جلال وبالتالي ستنهال عليه العروض القوية نظرًا لما يقدمه.

وأوضح رئيس نادي مصر المقاصة، أنه يعلم أن هناك مفاوضات بين الأهلي ووكيل اللاعب ولكن حتى الأن لم يتلقِ أي شيء رسمي أو بشكل مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وأتم عبد السلام حديثه بالإشارة إلى أنه لم يحدد سعر بيع محمد إبراهيم كما تردد خلال الساعات الماضية وأن شائعة تحديد مبلغ ٢ مليون دولار لبيعه عار تماماً من الصحة، مشدداً على أنه لم يُحدد أي مبلغ حتى الآن لبيع اللاعب نظرًا لعدم وجود عرض رسمي:"محمد ابراهيم بإمكانياته يساوي اكثر من ٢ مليون دولار".