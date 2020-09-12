الزمالك يخسر 4 لاعبين أمام الانتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
كشف مصدر في نادي الزمالك، أن الفريق سيفتقد خدمات 4 لاعبين في المباراة المقبلة أمام الانتاج الحربي لحساب الجولة 27 من عمر دوري We المصري.
وكان الزمالك قد سقط في فخ التعادل في المباراة الماضية أمام سموحة والتي انتهت بثلاثة أهداف في كل شبكة ضمن مباريات الجولة 26 من عمر البطولة.
وقال مصدر في الزمالك من خلال تصريحات الخليج 365 اليوم السبت، إن الزمالك سيفقد خدمات الرباعي عبد الله جمعة وأشرف بنشرقي وكابونجو كاسونجو ويوسف أوباما وذلك بسبب الإصابة.
ويدخل الزمالك مباراة الأحد برصيد 52 ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة حصد النقاط من أجل تأمين المركز الثاني المؤهل لدوري أبطال أفريقيا، علمًا أنه سيتم خصم 3 نقاط في نهاية الموسم بعد انسحاب الفريق من مباراة القمة في
الدور الأول.
وينافس الزمالك على بطاقة التأهل لدوري أبطال أفريقيا، فريق المقاولون العرب صاحب المركز الثالث برصيد 47 بالإضافة إلى بيراميدز صاحب المركز الثالث برصيد 45.
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