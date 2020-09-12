مفتوحة على نايل سات .. القناة المجانية الناقلة لمواجهة كوكا في نهائي كأس اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
يخوض فريق أولمبياكوس اليوناني مباراة في غاية الأهمية خلال مشواره المحلي عندما يقابل نظيره أيك أثينا في الثامنة من مساء اليوم في نهائي كأس اليونان.
وتوج كوكا بلقب الدوري اليوناني مع فريقه أولمبياكوس، بعدما حسم اللقب على حساب نادي باوك وفاز اللاعب أفضل لاعب في "بلاي أوف" الدوري اليوناني للموسم الماضي بعد تصويت الجمهور.
وأعلن أولبيماكوس الشهر الماضي الحصول على خدمات "كوكا" بشكل نهائي من سبورتينج براجا البرتغالي لمدة 3 سنوات حتى 2023.
ولعب كوكا على سبيل الإعارة إلى أولمبياكوس موسم 2018-2019 قبل أن يعود إلى سبورتينج براجا، فيما استمر 6 أشهر في صفوف فريقه البرتغالي استدعاه أولمبياكوس في النصف الثاني من جديد حيث حقق لقب الدوري المحلي.
وتنقل مباراة نهائي الكأس عبر قناة الشارقة الإماراتية بتعليق عبد الحميد الجسمي ويمكن استقبالها بعد اتباع الأتي:
القمر : نايل سات
التردد : 11012
الاستقطاب : v (عمودي)
الترميز : 27500
التصحيح : 3/4
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