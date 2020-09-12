بمشاركة النني وتألق ويليان.. أرسنال يستهل مشواره بالبريميرليج بثلاثية في فولهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: استهل فريق آسنال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بالفوز على نظيره فولهام بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت. وشهدت المباراة مشاركة المحترف المصري محمد النني طوال الـ90 دقيقة كاملة أمام فولهام وكذلك مشاركة الوافد الجديد على المدفعجية ويليان الذي صنع الثلاثة أهداف في اللقاء. Advertisements وسجل ثلاثية أرسنال كلاً من ألكساندر لاكازيت في الدقيقة 9، والثاني لجابرييل في الدقيقة 49 والثالث لبيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 57 من عمر اللقاء. لمشاهدة أهداف أرسنال.. اضغط هنا لمشاهدة فرصة النني على مرمى فولهام.. اضغط هنا

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