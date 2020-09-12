جماهير أرسنال تتغزل في أداء النني "لا نحتاج بارتي نملك النني"

قدم الدولي المصري محمد النني، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، أداءًا مميزًا، خلال مباراة فريقه أمام فولهام في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي.

ولقى أداء النني، إعجاب كبير من جماهير أرسنال عقب المباراة، مشيدين بما قدمه خلال المباراة.

وتساءلت جماهير أرسنال، لماذا يحتاج الفريق لخدمات الغاني توماس بارتي، في إشارة إلى أداء النني الجيد الذي يستطيع تعويضه.

وغردت جماهير أرسنال على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب المباراة.

وجاءت التغريدات كالتالي:

"منذ مباراة ليفربول، والنني يلعب ويعمل بشكل جاد جدًا".

"النني ليس سيئًا في الواقع".

"أداء بيليرين وجابرييل والنني كان رائعًا".

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"وكأن النني صفقة جديدة".

"سيتم التقليل من أداء النني اليوم لكنه لعب بشكل جيد".

"من يحتاج توماس بارتي فلدينا النني".

"لا أصدق المستوى الذي ظهر به النني منذ عودته".

وعاد النني إلى أرسنال مطلع الموسم الجاري، عقب انتهاء إعارته مع بشكتاش التركي.

وشارك النني في فوز أرسنال ببطولة كأس الدرع الخيرية على حساب ليفربول.

وفاز أرسنال بثلاثية نظيفة على حساب فولهام في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.