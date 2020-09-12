كورة اون بث مباشر مباراة ليفربول وليدز يونايتد .. إفتتاح الدوري الإنجليزي

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد ليدز يونايتد في الاسبوع الأول للدوري الإنجليزي الممتاز ويسعى ليفربول حامل لقب الموسم الماضي لبداية قوية بمساعدة خط الهجوم الناري بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو.
موعد البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ضد ليدز يونايتد
وتبدأ المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويقود يورجن كلوب كتيبة الريدز
وتسعى كتيبة ليفربول اليوم لمواصلة كتابة التاريخ لجيل من أفضل أجيال الريدز والذي حقق ألقاب الدوري والسوبر الأوروبي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بعدما غابت البطولات لفترة طويلة عن خزائن الريدز.
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