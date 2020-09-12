كورونا يضرب الهلال السعودي قبل البطولة دوري أبطال آسيا

أكد الإعلامي الرياضي سلطان المهوس، عن وجود حالات عديدة مصابة بفيروس كورونا بنادي الهلال السعودي.

وكتب المهوس فى تغريدة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": أن الكشف الطبي الذي أجراه نجوم الهلال وأفراد الجهاز الفني والإداري،

قبل استئناف المسابقة القارية، بناءً على تعليمات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أثبت وجود عديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلي أن الإصابات داخل صفوف نادي الهلال، حوالي

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5 لاعبين، وإداري واحد فقط، محمد البريك، سلمان الفرج، محمد الواكد، صالح الشهري، حمد العبدان ، سعود كريري وأعرب المهوس عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

يذكر أن الهلال احتفل بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الـ 16 فى تاريخه يوم الأربعاء الماضي.